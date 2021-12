Las botas de Zara, Bershka y Stradivarius que debes fichar pensando en las rebajas

Porque nosotras somos de las que queremos que la Navidad pase rápido para que comience nuestra verdadera fiesta: las rebajas.

UXÍA B. URGOITI

No es que no nos gusten las navidades, de hecho, nos encantan. Pero lo cierto es que ya tenemos todos nuestros planes pensados, si la pandemia nos deja, claro. Es decir, nuestro 'look' de Nochevieja seleccionado y todos nuestros regalos de Reyes Magos comprados. Así que nosotras ya estamos pensando en lo próximo, ¿y eso qué es? Pues las deseadas rebajas. No podemos disimular, este año tenemos muchas ganas de comprar con descuentos. Llevamos una temporada otra vez mala por culpa de la Covid19 y queremos alegrías y distracciones. Y pocas cosas nos distraen más que pensar con qué vamos a llenar nuestro armario en cuanto comiencen las rebajas.

Ya te hemos hablado de varias tendencias que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una 'wish list' de prendas para llenar tu vestidor gracias a las rebajas, pero lo que no te hemos contado es que también es el mejor momento del año para hacerte con esos accesorios básicos con los que llevas soñando toda la temporada y que por fin, al precio que van a tener en las próximas semanas, van a poder ser tuyos. Y la mejor compra que puedes hacer, es sin duda, unas buenas botas.

Nosotras nos hemos dado una vuelta por nuestras tres tiendas 'low cost' favoritas para decidir cuáles van a pasar a nuestro zapatero en cuanto den el pistoletazo de salida a las rebajas. Estas son nuestras favoritas.

Botas engomadas. Sin llegar a ser un calzado de agua, gracias a su suela estilo 'track' se han convertido en una de las tendencias más fuertes de este otoño-invierno. Tienes que tener en cuenta que tanto en Zara, Bershka como en Stradivarius los descuentos pueden llegar al 40%, pero con diseños tan especiales como estos, el truco es tener mucha paciencia ya que nunca se agotan el primer día, la gente se lo piensa mucho, y para animar a su venta, la rebaja suele ser todavía mayor.

Las botas engomadas con suela 'track' que vas a comprar en rebajas Ver 3 fotos

Botas altas con tacón. No importa cuál sea tu estilo, un calzado de este tipo siempre es un buen aliado. Si eres de las que se atreve con todo el modelo de Zara, estilo mosquetero con borreguito es el tuyo, pero si te va más lo clásico, te tendrás que decantar por la propuesta de Stradivarius.

Botas altas y con tacón para comprar en rebajas Ver 3 fotos

Botas estilo cow-boy. Esta temporada el rollo del oeste se lleva mucho pero un poco más discreto. Tanto Zara, como Bershka y Stradivarius tiene su versión un poco 'light' de este mítico calzado que nunca pasa de moda.

Botas estilo cow boy para comprar en rebajas Ver 3 fotos

Botas estilo militar. Han sido las más buscadas durante toda la temporada. Si no has podido hacerte con un modelo de este tipo, las rebajas es el momento perfecto para que consigas las tuyas. No importa la altura de la caña, lo esencial es que lleven cordones hasta el final y suela 'track' muy marcada.

Las botas de Zara, Bershka y Stradivarius estilo militar que vas a comprar en rebajas Ver 3 fotos

Todos estos modelos están ya a la venta, lo decimos por si al verlos no puedes aguantar hasta las rebajas de enero. Aunque ya sabes que la paciencia es la mejor cualidad de las que saben comprar moda.