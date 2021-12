Acoge el nuevo año con los vestidos en tendencia más deslumbrantes de la temporada. Lentejuelas, satinados, brillos... Tú eliges el look para disfrutar de una Nochevieja inolvidable.

Cecilia Franco

El año 2021 está llegando a su fin. Ha llegado el momento de empezar a recopilar todos nuestros recuerdos y de hacer balance de todo lo vivido este año. Pero también tenemos muchas ganas de afrontar el nuevo año, de cumplir todos nuestros propósitos y de que todos nuestros sueños se cumplan. Queremos ser positivas y este año 2022 nos va a traer muchas cosas buenas, por ello, debemos darle la bienvenida en condiciones con un look deslumbrante con el que arrasar en la fiesta de Nochevieja.

Nos gusta afrontar un nuevo año con ilusión, ganas y con estreno de nuevas tendencias. El 2022 viene cargado de sorpresas y queremos recibirlo con nuestras mejores propuestas en cuenta a moda se refiere. Para ello, ya tenemos claro que en nuestro armario navideño no podrán faltar los reyes de la fiesta, hablamos de los vestidos de lentejuelas. Año tras año, las lentejuelas protagonizan todos nuestros looks y esta Nochevieja esto no cambiará.

Si bien, la moda avanza y aunque estamos deseando hacernos con clásicos vestidos de cóctel, es cierto que no debemos perder de vista los diseños que incluyan algunos pequeños detalles como los tonos iridiscentes, la pedrería o las plumas. Principalmente, las plumas aportarán un toque fresco y elegante, y será el elemento decorativo más novedoso que se colará esta Nochevieja.

Despide el 2021 con estos deslumbrantes vestidos esta Nochevieja Ver 11 fotos

Pero, más allá de toda tendencia y esos pequeños detalles, todas sabemos que junto a las lentejuelas también encontramos la presencia del los vestidos rojos -la tradición dicta este color como el de la suerte- así como los vestidos satinados o los de tejido terciopelo.

-La colección de fiesta de Desigual tiene el look que buscas para Navidad y Nochevieja.

-Te van entrar muchas ganas de Navidad cuando veas la nueva colección de fiesta de Bershka.

Según la estilista Piluka de Echegaray, experta en imagen y estilismo, deja claro "que esta Navidad no puede faltar en tu armario es alguna prenda de terciopelo", pero tampoco puede faltar la elegancia y el lujo que desprende un vestido satinado. De hecho, los vestidos satinados son perfectos para estas fechas porque "son las primeras después de mucho tiempo sin celebrar, con miedo, y tenemos muchas ganas de brillar y disfrutar", comenta Piluka. ¡Efectivamente! Esta Nochevieja estamos deseando dejar el listón muy alto y bailar la entrada de año con destellos deslumbrantes. ¿Y, tú? ¿Ya estás lista para despedir el año con lo mejor de la moda? Aquí tienes algunas ideas con las que arrasarás.