´Porque una vez que comience el 2022, las etiquetas de Zara, Bershka, Stradivarius, Mango... se vuelven rojas, y como no tengas claro lo que vas a comprar, te vas a quedar sin las mejores compras.

UXÍA B. URGOITI

Nos decías exactamente lo mismo con el tema de las navidades: 'pero si queda mucho'. Esa fue tu frase. Pero lo cierto es que nos hiciste caso y ahora tienes preparado en tu armario el mejor 'look' para Nochevieja y en tu saco los mejores regalos para tus amigos y seres queridos. Así sigue con nuestras recomendaciones y vete pensando y buscando las mejores tendencias que vas a comprar en las rebajas, porque están ya a la vuelta de la esquina.

Hace ya varias temporadas que nuestras marcas favoritas no esperan a que pasen los Reyes Magos para dar el pistoletazo de salida a los descuentos. De hecho, muchas de ellas lo hacen nada más comerte las campanadas de las doce uvas, así que para nosotras el comienzo del 2022 es más que emocionante. Pero no te vuelvas loca y empieces a comprar como si no hubiera un mañana, para eso estamos nosotras aquí, para ayudarte a meter en tu armario lo que realmente necesitas, lo que debes comprar para llenar tus estanterías y cajones de los básicos que vas a necesitar y que hay que aprovechar en rebajas para comprar. Zara, Stradivarius, Bershka, Mango o cualquiera de tus marcas 'low cost' van a estar llenas de ofertas que te van a distraer de las tendencias realmente importantes, así que toma nota.

Vestidos de punto

Se han convertido en el BFF de muchas de las 'insiders' de moda. Suelen ser de diseño sencillo, buscando grandes aliados entre los complementos para hacer un 'look' perfecto para los días de invierno.

Vestido 'cut out'

Malas noticias para las que pensaban que esta tendencia era cosa del verano. Este invierno se siguen llevando en todos los niveles, es decir, enseñando mucha piel o poca, como más te gusten. Eso sí, vas a necesitar un buen abrigo para protegerte del frío.

Chaquetas con hombreras marcadas

Esa es la mejor descripción aunque en el mundo de la moda se llaman 'blazers' estructuradas. Pueden ser cortas o largas, pero tienen que marcar bien los hombros para que sean tendencia. En Zara tienes varias que además, están realizadas en tweed, el tejido eterno de la elegancia. ¡Fíchalas!

Vaqueros 'wide leg'

Recién llegados de los años 2.000, este tipo de 'jeans' se han convertido en lo más 'trendy' de la temporada. Lo mejor de todo es que sientan de maravilla. Así que ficha cuál va a ser tu modelo.

Bolsos XXL

En realidad es que nunca han dejado de llevarse, pero es que este invierno empiezan a tener el tamaño de Mary Poppins. Ficha los que te vas a comprar en cuanto comiencen los descuentos.

Ahora ya sabes a qué tienes que estar atenta cuando Zara, Bershka. Stradivarius y demás, den el pistoletazo de salida a sus rebajas.