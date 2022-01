Ve descargando la 'app' y programando una alarma para el 6 de enero a las 18.00h porque Zara, y el resto de marcas de Inditex, han adelantado sus rebajas de invierno más que nunca. ¡Viva!

SILVIA VÁZQUEZ

Abrir los regalos, comer un buen roscón de Reyes y arrasar en las rebajas de Zara son, sin duda, nuestras tradiciones favoritas del día 6 de enero. Porque sí, amiga, Zara ha vuelto a adelantar su época de descuentos este 2022, que comenzará oficialmente el día 6 de enero a las 18.00h en la 'app' y a las 19.00h en la web. En las tiendas físicas, en cambio, tendremos que esperar hasta el día siguiente, 7 de enero, para encontrar las prendas rebajadas en las estanterías y percheros.

¿Y eso qué significa? Pues que si quieres ser de las primeras en darte un caprichito y, sobre todo, no quedarte sin esas prendas que ya tienes fichadas, deberás tener tu cesta preparada antes de las 17.00h del 6 de enero, momento en el que sus plataformas colgarán el cartel de "en mantenimiento" hasta dar el pistoletazo de salida oficial a sus rebajas. ¡'Trucazo' de compradora experta! Así que, si todavía no la tienes, este es el momento de instalarte su 'app' en el móvil o, si prefieres hacer tu pedido en la web, de iniciar sesión para que tu 'wishlist' no desaparezca.

Como ya sabes, históricamente las rebajas de enero arrancaban una vez terminada la campaña de Navidad, es decir, el 7 de enero; sin embargo, el auge del comercio 'online' ha hecho que en los últimos años cada vez más firmas se anticipen a este día con ofertas especiales, 'special prices' y demás estrategias que, poco a poco, han desdibujado las fechas oficiales de este esperado periodo de descuentos.

En el caso de Zara, lo habitual era que sus ofertas arrancaran el 6 de enero a las 21.00h en la 'app' y una hora más tarde, a las 22.00h, en la tienda 'online'. Pero, como te decíamos, en las últimas temporadas la marca gallega se ha adelantado todavía un poquito más, ¡y la decisión nos hace muy felices!

¿Qué comprar en las rebajas de Zara?

Si necesitas un poco de inspiración para llenar tu cesta con las mejores prendas y accesorios de las rebajas de invierno de Zara, en esta galería te dejamos algunas ideas con piezas especiales o de edición limitada que nos han enamorado en los últimos meses. ¡Mira, mira!

¿Y qué pasa con el resto de marcas de Inditex?

Seguro que te lo estás preguntando ahora mismo y sabemos que te va a encantar la respuesta: Bershka, Stradivarius, Oysho y Pull&Bear ya han confirmado que seguirán los mismos tiempos que Zara y podrás disfrutar de sus rebajas el día 6 de enero a las 18.00h en la 'app', a las 19.00h en la web y el día 7 de enero en sus establecimientos físicos.

Por otro lado, Massimo Dutti ofrece desde el 5 de enero a las 20.00h una venta exclusiva 'online' con descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados, a la que se puede acceder de forma sencilla y gratuita uniéndote a su club Massimo Dutti Feel. De esta forma, solo falta por confirmar la táctica que seguirán Zara Home y Uterqüe para completar el mapa de las rebajas de la empresa de Amancio Ortega. ¡Estaremos muy atentas!