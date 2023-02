Victoria Federica también ha estado en los Goya: su look 'Miércoles' y la respuesta a qué hacen los 'influencers' en los premios

Los Premios Goya 2023 han convertido Sevilla en el epicentro del cine y el glamour español este fin de semana. Hasta allí se han desplazado no solo los representantes del séptimo arte patrio, sino también un gran número de 'influencers' que han ofrecido una cara alternativa de la gran fiesta de la industria cinematográfica de esta 37ª edición a través de las redes sociales. Una de las grandes representantes de este colectivo, Victoria Federica, no ha querido perderse esta noche tan especial, aunque no lo haya compartido tan abiertamente como el resto de sus compañeras.