Penélope Cruz, una diva italiana con vestido corsé en los Premios Goya 2023

En cuanto al look beauty, ha preparado su piel con un tratamiento en el centro The Beauty Concept de La Moraleja, y el maquillaje ha corrido a cargo de su maquillador de cabecera, Pablo Iglesias. Sin embargo, ha habido un detalle muy especial esta noche en su 'make up', pues según ella misma ha comentado en la alfombra roja, ha sido su hija Luna la encargada de aplicarle el colorete, y desde luego no lo ha hecho nada mal.