Diseccionando el armario de Wednesday Addams, ¿es realmente gótica la nueva versión de Netflix interpretada por Jenna Ortega?

No es menor que la actriz Jenna Ortega haya agradecido a Siouxsie Sioux por servirle como inspiración para la aclamada escena del baile –si no la has visto, no sé a qué estás esperando–, que es la máxima expresión de individualidad, originalidad y auténtica libertad que muestra Wednesday Addams en toda la serie. Coreografiado por ella misma después de documentarse con material de archivo de clubes góticos de los años 80, el baile no sólo incluye homenajes a los anteriores personajes cinematográficos de Wednesday sino que también incorpora movimientos de las figuras más respetadas de la cultura gótica. La herencia está clara: Wednesday baila consigo misma envuelta en un vestido pomposo, sedoso y teñido de negro sacado de la más polvorienta tienda de segunda mano como hubiera hecho cualquier gótica en la pista de baile del 'Batcave' en los años 80.