Maribel Verdú tiene el truco con el que conseguir una mirada enmarcada y sexy en los Premios Goya 2023

"He elegido este vestido porque me encanta Alberta Ferretti. He vestido mucho de ella y me fascina el rollo que tiene. Sencillo y elegante, pero a la vez rockero y con toque de brilli brilli", cuenta Maribel Verdú a la revista Woman sobre su vestido elegido para los Premios Goya 2023. Le ha puesto el broche final a este increíble estilismo con joyas de Messika, concretamente una gargantilla tipo 'choker' y unos pendientes muy sencillos.