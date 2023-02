Mónica Cruz acompaña a sus hermanos y homenajea al vino de Rioja en los Premios Goya 2023

La pillamos yendo en coche con su hermano Eduardo, así que pone el manos libres y se convierte en una conversación a tres... Mónica, que luce un vestido joya de Vicky Martín Berrocal inspirado en el vino de Rioja, lleva sin pisar la gala de los Goya desde 2010... "Entre unas cosas y otras... fui madre, y lo que me apetecía era disfrutarla en casa, con mi hija. Y después se empezó a celebrar fuera de Madrid, lo que siempre es más difícil de gestionar por trabajo y familia. Así que llevo 13 años sin venir y estoy muy ilusionada", explica la actriz y bailarina madrileña de 'Un paso adelante', que pronto estrenará la secuela, 'UPA Next', 20 años después.

Gtres

Esta noche acompañas a tu hermanos a la gala de los Premios Goya...

Sí va a ser una noche muy especial, imagínate, los dos nominados...

¿Cómo os enterasteis de la noticia?

Primero nos enteramos de la nominación de Edu: me llamó un amigo de la familia para contármelo y, corriendo, le llamé a él, porque vive en Los Ángeles. ¡Y estaba a punto de irse a dormir! Así que le dije: "A ver si eres capaz ahora de pegar ojo" (risas).

Edu, ¿y cómo reaccionaste?

Me quedé un poco impactado... y me quedé una hora y media mirando la pantalla del ordenador. Y luego ya me fui a despertar a mi chica, porque tenía que compartirlo con alguien...

¿Y en el caso de vuestra hermana?

Pues estábamos celebrando lo de Edu en el chat de familia cuando salió lo de Pe. Y a ella se le escapó... Y le tuve que decir: ¡que estáis nominados los dos! Es que no sabía ni que era el día de las nominaciones y estaba trabajando en otra cosa. Te digo que yo tampoco lo sabía... si no me llama este amigo, ni me entero. Estamos muy contentos.

Y supongo que os habrá hecho más ilusión la nominación de Eduardo, ¿verdad?

Hombre, sí, porque es la primera vez... Lo hemos celebrado ya, porque el premio es que te nominen. Si luego, suena la flauta y se lo llevan, ¡fiesta doble!

Eduardo, ¿te da más responsabilidad la nominación a la hora de enfrentarte a futuros trabajos?

Bueno, yo aún voy pensando que voy de invitado (risas). Todavía no soy muy consciente, no he preparado ningún discurso, con eso te digo todo.

Mónica, en marzo se estrena ya tu nueva serie, 'UPA Next'...

Sí, aunque el día de Navidad pusieron el primer capítulo en Atresplayer y en Francia. Y estuvo en el número uno de 'más vistos' durante una semana. Ahora llegan los siete capítulos restantes, que acabamos de grabar en noviembre. De los personajes antiguos sólo quedamos tres: Bea Luengo, Miguel Ángel Muñoz y yo y fue muy emocionante el reencuentro, como si no hubiera pasado el tiempo. ¡Y han pasado 20 años!

¿Y cómo te encontrabas delante de la cámara?

Mejor que hace 20 años, desde luego, con la seguridad y la madurez se ven las cosas mejor. Nos han dado la oportunidad de disfrutar ese lujazo que nos pasó una vez en la vida, de repetirlo desde otro sitio, siendo ya mamá y un persona más hecha. Es un privilegio. Yo he seguido bailando, porque forma parte de mi vida, aunque de cara a la serie entrené a conciencia. Ahora soy la directora de la academia y profesora de ballet. Me han dado mucha libertad en el papel, para poder expresarme como lo hace un bailarín en las clases.

¿Dirías que Silvia Jaúregui es el personaje más importante de tu carrera?

Sí, claro, sin ninguna duda. Ojalá haya una segunda temporada de esta vuelta de UPA.

Volviendo a su look de alfombra roja, la actriz ha elegido un vestido realizado en terciopelo de seda, con escote cuadrado, hombreras prominentes, que está drapeado sobre cuerpo armado en forma de concha, y cuenta con una falda recta y cola.