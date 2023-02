Valèria Sorolla o el poder de un buen labio rojo en los Premios Goya 2023

Esta noche, en su debut sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2023, estaba radiante, y no solo por su impecable look de la Colección Crucero 2023 de Dior compuesto por una falda de gasa de seda roja a conjunto con una blusa también de gasa de seda y una chaqueta de cachemira también roja, sino también gracias a su maquillaje en el que los labios fueron los verdaderos protagonistas. Así fue el paso a paso de la preparación de su look.