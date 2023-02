Nieves Álvarez completa su ramo de flores con el vestido más arriesgado de la historia de los Premios Goya

Los Premios Goya 2023 ya han dado el pistoletazo de salida y la esperadísima alfombra azul ya nos ha dejado algún que otro impresionante look como el de Clara Lago o Juana Acosta. Y entre todos los asistentes, no solo queremos ver los looks de los nominados, sino también de nuestras 'celebrities' favoritas entre las que también está Nieves Álvarez, que siempre consigue deslumbrar en cada alfombra roja que pisa y cada año logra superarse.