El lookazo de transparencias de Clara Lago (y su cambio de vestido) en los Goya 2023 no es de este mundo (ni sus joyas)

La presencia de Clara Lago en las alfombras rojas no nos suele dejar nunca indiferentes, bien con impecables vestidos de diosa griega, —como el que lució en 2021 en el Festival de Cannes— o con looks con 'truco', como un año después en los Premios Feroz. Por eso no es raro que en estos Premios Goya 2023, donde ejerce de flamante presentadora junto a Antonio de la Torre, hubiera escogido un estilismo listo para dejarnos con la boca abierta.