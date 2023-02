Berta Vázquez y la gordofobia: romper todos los estigmas en los premios Goya

Aunque sin duda fue en 2003 cuando el famoso '¡No a la guerra!' se convirtió en el grito más repetido de la entrega de premios, con figuras como Fernando León de Aranoa y Javier Bardem convertidor en algunos de los más vocales, el que entonces era presidente de la Academia, entonando un emotivo discurso con las manos teñidas de blanco como manifestación contra el terrorismo de ETA, lo cierto es que los Premios Goya siempre han destacado por hacer de los discursos un alegato reivindicativo. Uno de los casos más memorables fue el de Candela Peña, que en la gala de 2013, cuando ganó el Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por la película ‘Una pistola en cada mano’, dio un discurso memorable. "En estos tres años sin trabajar, he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo y donde no había agua para beber. Ha salido de mis entrañas un niño al que no sé qué educación pública le espera, y he visto cómo la gente se mata por no tener casas. Desde aquí os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar”, dijo antes de que la sala, completamente boquiabierta, rompiera en un sentido aplauso.