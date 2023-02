La gala de los Premios Goya 2023: emoción y reivindicaciones

Preciosa fue la presentación de la directora Isabel Coixet del Goya Internacional a toda su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables, la de la actriz francesa Juliette Binoche: “Con Juliette he aprendido a no tenerle miedo a tener miedo. A estar alerta siempre, a abrazar la vida sin red. Es la mujer en la que están todas las mujeres. Representa un cine sin fronteras y sin algoritmos, el cine que busca la conexión de las personas sin importar de dónde vengan", explicaba la realizadora catalana. Binoche, por su parte, "Gracias, Isabel, siempre has sido una persona que sabe captar la vida, con amor y humor, me encantó trabajar contigo (en 'Nadie quiere la noche'). El Goya de esta noche no es para mí, es para el fuego que me invade, pero no me pertenece, es esa fuerza que brota, yo solo soy un instrumento de ese ardiente deseo y que debo compartir. No es bastante ser una actriz feliz, hay que dar felicidad, no basta con ser honesta, hay que transmitir honestidad. Hace 40 años que trabajo como actriz y la magia que se sigue produciendo en el rodaje es lo que me impulsa a seguir trabajando", explicaba la intérprete gala.