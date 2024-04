Isabel Preysler con el traje que más empodera y te salvará la temporada de eventos esta primavera

Además, pese a lo que a priori puedas pensar, su versatilidad a la hora de combinarlo es bastante amplia. El estilismo de Isabel Preysler –ha combinado su traje con una camisa a tono– prueba que el formato 'total look' también tiene buena aceptación en este caso, y si no, siempre sabes que los clásicos blanco y negro funcionan como comodines. Eso sí, si quieres arriesgar un poco y obtener resultados aún más sorprendentes, no dudes en mezclar el malva o el violeta con naranja, rojo o rosa fuerte que te llevarás grandes alegrías.