El truco de los pantalones de Isabel Preysler para parecer más alta y estilizada

A la madre de Ana Boyer no le verás nunca con algo con lo que no se sienta cómoda y favorecida. Cada una de las prendas que pasa a formar parte de sus looks han sido cuidadosamente seleccionadas, de ahí que resulte imposible pillarle en un renuncio fashion. Y, sobre todo, tiene muy en cuenta con qué puede verse más favorecida, por eso discierne con tanta atención entre los cortes, colores y siluetas que mejor se adaptan a su figura.