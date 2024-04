El truco de los estampados para parecer más alta

No, no estamos hablando de algo tan evidente como ponernos unos taconazos, sino de algo bastante más sutil pero que puede ser realmente efectivo. Nos referimos a cómo hacer una correcta elección de las prendas para que tu pequeña figura no se vea tan reducida. Y esto pasa por centrarse en una serie de tips como marcar bien la cintura, elegir accesorios mini o decantarse por escotes verticales, pero también por fijarse muy bien en los colores y estampados que utilizamos.