La teoría del abrigo equivocado, el inesperado truco de las estilistas para vestir bien en invierno

Sabemos que a priori puede sonar raro, pero justo eso es lo que defiende la llamada “teoría del abrigo equivocado”, un concepto que Erea Louro explica de maravilla en este vídeo y que consiste básicamente en elegir “un abrigo que no solo no es el típico que no te imaginas con ese ‘outfit’, sino que es todo lo contrario a la idea que tienes en la cabeza”.