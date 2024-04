Los motivos por los que Ana Boyer se ha convertido en ganadora de Bake Off: famosos al horno

"Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora y me siento muy afortunada de haber podido formar parte de algo así. Al principio, no me imaginaba a mí misma en un formato de este tipo, pero he aprendido muchísimo. Todo el equipo me ha cuidado siempre. Me llevo compañeros para toda la vida y ¡no puedo estar más agradecida por todo lo vivido! ¡Qué bien lo hemos pasado!", reconocía la celebrity en Instagram sobre su paso por este espacio televisivo que ha coincidido con el embarazo de su tercer hijo junto a Fernando Verdasco.