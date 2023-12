La lección de estilo de Isabel Preysler con el traje de marca madrileña que sienta igual de bien a los 72 que a los 27 años

Por otra parte, de su relación con la prensa ha dicho que tanto ella como su familia han aprendido a gestionar las noticas (no siempre fieles a la realidad) que se publican a diario sobre ellos. “Hace 20 años me molestaba mucho; ahora no. Si es una opinión escrita con mala fé o un cotilleo que se inventan, me resbala”, asegura. “Antes en la familia nos preguntábamos por estos artículos, ahora ya ni lo comentamos: pasamos totalmente”.