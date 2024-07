La infanta Sofía se enfunda en un dos piezas ligero color azul cielo (que ya hemos visto) para los Premios Princesa de Girona

La hija pequeña de los Reyes ha llevado un 'look' que ya vimos en de la graduacion de Leonor en el UWC College de Gales. Fiel a su estilo, la Infanta ha elegido para este día especial un dos piezas azul formado por top y pantalón, firmado por The Are: el conjunto está formado por una blusa de escote redondo, con mangas ligeramente abullonadas con goma elástica en puños y espalda cruzada con abertura. Por su parte, pantalón palazzo de tiro alto. ¡Fantasía!