Maquillaje efecto 'lifting' para elevar un look discreto: la fórmula infalible de la princesa Leonor en Barcelona

A pesar de ser un look colorido y apropiado para la ocasión, no deja de ser una propuesta sencilla y discreta, por lo que la princesa Leonor ha querido elevarla luciendo un 'beauty look' llamativo y favorecedor. En lo que al maquillaje se refiere, ha potenciado su mirada con unas sombras de ojos en tonos tierra (bastante recurrentes en sus maquillajes) rasgando sus ojos y marcando la línea de las pestañas. El colorete ha sido, como siempre, un paso indispensable en su 'make up', el cual ha rematado con unos labios perfectos y voluminosos.