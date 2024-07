Del perfecto catalán de la princesa Leonor al guiño a Lamine Yamal: todos los detalles de la ceremonia de los Premios Princesa de Girona

"Escuchar las palabras de la Princesa, reconociendo y admirando el extraordinario talento de estos seis nuevos referentes en innovación, creatividad, convicción, constancia, compromiso y, sobre todo, generosidad; escuchar sus palabras y saber que las piensa también su hermana, la Infanta, me enorgullece como Rey y me emociona como padre. Leonor, Sofía, gracias. Os vemos, vuestra madre y yo, cada día más responsables, más atentas e interesadas en lo que ocurre, en lo que hacemos como Institución y en cómo ayudar a hacerlo mejor y en cómo seguir mejorando en nuestro afán no solo de cumplir con los fines institucionales, sino de implicarnos en la sociedad de tantas maneras".