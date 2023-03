Chiara Ferragni lleva la tendencia 'no pants' al extremo con zapatillas 'chunky' y calcetines blancos

El 'no pants' se ha convertido en una de las grandes tendencias de las alfombras rojas y del 'street style'. No hay esfera que este formato no haya conquistado y nos alegramos mucho, muchísimo de que haya animado a millones de mujeres a dejar atrás sus posibles complejos para dar la bienvenida de nuevo a sus piernas. mucho se habían mantenido estas ocultas en pantalones y faldas tupidas durante este invierno, a decir verdad...