Fedez pierde el habla, la capacidad de andar y 5 kilos en cuatro días por un efecto rebote de su medicación

"No se lo deseo a nadie", ha insistido el artista que, además de sufrir efectos secundarios visibles, ha reconocido haber estado impedido para andar durante días y otras consecuencias de este consumo, como cefaleas, vértigos y náuseas. "He perdido casi cinco kilos en cuatro días", ha indicado, reconociendo que no se siente completamente recuperado para volver a trabajar. Por otra parte, ha aprovechado para aclarar que Chiara sigue siendo su mayor apoyo y que ha sido "la única persona" que le ha acompañado durante todo este proceso. "Siento que haya tenido que comerse esta tormenta de mierda mediática totalmente inmerecida", ha añadido.