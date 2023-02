Las claves de la ruptura de Chiara Ferragni y Fedez. Besos, mensajes borrados y silencios

Es raro que la reina de las redes sociales no comparta los lugares en los que cena (bien sea por compromisos laborales o por presumir de estilo de vida), pero en esta ocasión, en el restaurante situado en Villa Crespi, no hubo ni rastro de etiquetas. Sin embargo, ambos fueron inmortalizados en un vídeo de un usuario de TikTok en el que el chef les acompaña sonriente al interior del restaurante, que por supuesto, es Estrella Michelin. Los famosos no discuten en McDonald’s… ¿Ok?