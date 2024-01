Jenna Ortega, la mejor vestida de los Premios Emmy 2023 con un vestido de ninfa (y 0 Miércoles Addams)

En cualquier caso, la aparición de Jenna Ortega en estos Premios Emmy era una de las más esperadas. No solo porque, como decíamos, lo hacía como nominada a Mejor Actriz de Comedia (una categoría en la que se medía con nombres de la talla de Christina Applegate por ‘Dead to me’ y cuyo premio ha recaído finalmente en Quinta Brunson por ‘Colegio Abbott’), sino porque sus looks de alfombra roja siempre generan unas grandes expectativas. Y, de nuevo, las ha superado todas.