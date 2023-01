Jenna Ortega y su maquillaje (nada Miércoles) a lo 'Ángeles de Charlie' en los Globos de Oro 2023

Pasando al terreno del maquillaje, Ortega ha decidido apostar por un look muy elegante y favorecedor, en el que la naturalidad no está reñida con la efectividad. Empezando por la piel, que ha dejado con ese efecto totalmente 'desnudo', hasta el punto que se aprecian sus pecas naturales, y siguiendo por los labios, perfectamente delineados y perfilados y con su toque de iluminador en el arco de cupido para darles más volumen, se trataba de un look que abanderaba ese 'make up no make up' que tanto hemos visto en estos premios, pero que tenía también ciertos puntos de protagonismo, como los ojos.