Meghan Markle estrena el vestido negro más barato de su armario en su (controvertido) regreso a Europa

Sea como fuere, Harry llegó a Dusseldorf el pasado fin de semana, pero no ha sido hasta este martes cuando se le ha unido Meghan Markle. El motivo de este retraso habría sido quedarse con sus hijos en California, aunque su decisión de acompañarle a Alemania y no a Inglaterraunos días antes no ha pasado desapercibida por sus fans. De hecho, hace exactamente un año que la actriz no pisa suelo británico ni tiene contacto con la familia real, ya que la última visita de la que se tiene constancia fue en el funeral de la reina Isabel II dado que, a diferencia de Harry, ella no estuvo presente en la posterior coronación de Carlos III.