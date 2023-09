Esta es la palabra que hizo que la Casa Real Británica interviniera el guion de Meghan Markle en ‘Suits’

La vida de Meghan Markle cambió por completo desde el momento en el que decidió unir su vida a la del Príncipe Harry. La actriz vio como, en un instante, pasó a ser objeto no sólo del interés mundial sino también de su escrutinio. El planeta entero estaba pendiente de cada paso que daba, de cada ‘look’ que elegía en sus apariciones y de cada palabra que pronunciaba. Este último aspecto, es especialmente relevante cuando tu trabajo es el de actriz. Y es que, sus frases en televisión no dependían únicamente de ella, sino también de los guionistas de ‘Suits’, serie en la que participó hasta su séptima temporada, cuando decidió dejarlo todo para dar el ‘sí, quiero’ al hijo del actual rey de Inglaterra, Carlos III. Así que, ¿podía la Casa Real Británica controlar lo que decía Rachel Zane, el personaje de Markle? Lo cierto es que sí. Ya lo apuntó Harry en su libro, ‘En la Sombra’, y ahora, acaba de confirmarlo el propio Aaron Korsh, creador del ‘show’ sobre abogados, en una entrevista con el medio ‘The Hollywood Reporter’: «Diré, y creo que Harry ya trató este tema en su libro porque he escuchado a otras personas hablar sobre esto, que (la Familia Real) opinó sobre ciertas cosas. No fueron muchas en realidad, pero sí hubo ciertas cosas que quisimos hacer y no pudimos, por lo que fue un poco irritante».