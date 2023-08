Harry y Meghan van a eclipsar el aniversario de la muerte de Isabel II: su nuevo documental viene con pullita

El ‘royal’ también ha añadido que en ese momento reprimió sus emociones “como habrían hecho la mayoría de los jóvenes [...] Pero cuando todo salió a la luz, me puse a darme contra las paredes”. Pero lo peor para él fue, asegura, no contar con el apoyo de su entorno. “Nadie a mi alrededor podía realmente ayudarme. No tenía esa estructura de apoyo, esa red o ese asesoramiento de expertos para identificar lo que realmente estaba pasando conmigo”, ha indicado. Unas palabras que, de nuevo, parecen apuntar directamente hacia los Windsor, siguiendo la línea de lo que ya había contado en sus memorias. “Desgraciadamente, como la mayoría de nosotros, la primera vez que te planteas la terapia es cuando estás tirado en el suelo en posición fetal, probablemente deseando haberte enfrentado a algo de esto antes”, reflexiona.