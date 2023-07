David y Victoria Beckham cortan con Harry y Meghan Markle por las fuertes acusaciones sobre ellos

No es nada nuevo que el matrimonio formado por David y Victoria Beckham siempre ha estado muy ligado a la monarquía británica y que han sido muy apreciados por los Windsor. Ejemplos no nos faltan, ya que han asistido como invitados tanto a la boda entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton en la abadía de Westminster como después a la del príncipe Harry con Meghan Markle en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, y donde el ex jugador de fútbol provocó más de un suspiro dando una lección de estilo y demostrando por qué es uno de los hombres más atractivos del mundo. De hecho, cuando el año pasado falleció la reina Isabel II, todos pudimos ver a Beckham haciendo una cola de doce horas con el resto de los ciudadanos para despedirse de ella.