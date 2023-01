El lenguaje no verbal de Harry y Meghan, a examen

Por eso asistimos al auge del lenguaje no verbal, y durante estos meses, muchos expertos han analizado en vídeos y programas milimétricamente cada gesto y suspiro. ¿Por qué este interés? “La comunicación no verbal siempre es algo interesante, porque revela mucho más que la parte verbal. Si la gente se queda con el contenido, pierde mucho de otras informaciones que la comunicación no verbal revela. La gente tiende a pensar que la no comunicación no verbal es más auténtica, porque es más instintiva y primitiva y la hacemos sin pensar. Al creer que es la más verdadera, a la gente le interesa, porque como nos preocupa más el contenido, cuando se le explica lo que la comunicación no verbal puede llegar a explicar, queda clara su fuerza”, explica Cristian Salomoni psicólogo experto en comunicación no verbal.