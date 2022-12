Las imágenes más íntimas de Meghan Markle y el príncipe Harry ven la luz gracias a su docuserie de Netflix

Esta no es la primera vez que Harry y Meghan trabajan en Netflix, ya que hace unos meses supimos que ambos tenían entre manos una serie documental con el nombre 'Heart of Invictus' y en la que Harry tiene un papel protagonista ya que tiene relación con su creación 'Invictus Games'. Este documental no solo revelará todo sobre estos juegos, sino que también sus participantes contarán sus testimonios y vivencias.