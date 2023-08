Esta es la comedia romántica que Meghan y Harry preparan para Netflix

Ha sido la propia autora la encargada de confirmar la noticia: “Estoy feliz de anunciar que he asociado con las producciones de Netflix y Archewell en la adaptación de ‘Meet me at the lake’. La historia de amor de los personajes Will y Fern es muy importante para mí y no puedo estar más contenta. Escribir este libro me supuso un tremendo desafío personal y, por eso, el reconocimiento que acabo de recibir es sencillamente increíble”. Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno pero con la actual huelga de Hollywood podría retrasarse más de lo previsto.