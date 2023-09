La decisión de Meghan Markle en el aniversario de la muerte de Isabel II que ofende a sus fans

Si bien es cierto que no habrá una conmemoración oficial por la muerte de la reina Isabel II, sí se esperaba por parte de su familia algún tipo de gesto público. Seguramente habrá mensajes en su recuerdo en las redes sociales, aunque no serán ellos quienes escriban el mensaje en su puño y letra. Esta aparente frialdad ha dejado al príncipe Harry y Meghan Markle el terreno libre para hacer sus propios planes en una fecha tan señalada, teniendo la excusa perfecta para no reencontrarse con su familia, dada la tensión que aún les separa.