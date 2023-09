Meghan Markle y el príncipe Harry quieren ser vecinos de Kim Kardashian

Decisiones que no se terminan de entender pero que estarían relacionadas con su idea de disminuir su presencia en la corona británica y centrarse en su nueva vida en Estados Unidos, donde la pareja está de lo más integrada. Basta con ver lo mucho que disfrutaron la semana pasada del concierto de Beyoncé en Los Ángeles dentro de su gira musical 'Renaissance'. En uno de los palcos del estadio SoFi de Inglewood, se les vió disfrutar junto a Doria Ragland, madre de Meghan, y Abigail Spencer, ex compañera de la actriz en su serie más conocida y exitosa, 'Suits'. Y es ahora cuando hemos conocido un detalle más sobre los planes que Meghan Markle y el príncipe Harry tienen en mente relacionados con su vida en California y que no nos deja de sorprender.