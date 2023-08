En fotos: Kim Kardashian se corta el pelo y está irreconocible

Tras disfrutar de unas vacaciones por todo lo alto junto a su hija North West, la empresaria e influencer acudió junto a su madre a la quinta edición de la gala This Is About Humanity (TIAH, en inglés), una fiesta que tuvo lugar en una residencia privada de Los Angeles y en la que también estuvieron Eva Longoria, Ava Max, Diego Boneta o Jeff Bezos. Y como suele ser habitual en Kim, la mediana de las Kardashian se convirtió en el centro de atención con su cambio de look, con el que no parecía ella.