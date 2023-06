Mario Picazo avisa de un calor extremo en las próximas horas que afectará a estas zonas: "Va a parecer más julio que junio"

A lo largo de estas últimas semanas seguro que has escuchado “no hay quien entienda a este tiempo”. Y es que tras un comienzo de mes de frías temperaturas, lluvias y tormentas, ahora no solo es que llegue se adelante el verano de repente es que, según Mario Picazo, este fin de semana “va a parecer más julio que junio”. ¿Llega el calor definitivamente? Todavía no del todo, pero al menos este fin de semana algunas zonas podrían alcanzar hasta los 40 grados.