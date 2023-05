Ester Expósito vuelve a incendiar Instagram: este ejercicio te ayudará a conseguir su espectacular trasero

Lo primero que debes tener en cuenta es que con el ejercicio no es suficiente. Debes cuidar distintos aspectos de tu vida. Para empezar, deberías mantener una buena alimentación y reducir tanto los azúcares como las grasas. Sin embargo, también es importante que tengas en cuenta otros factores como el descanso, ya que si sólo te dedicas a ‘machacar‘ tu cuerpo, tus músculos no tienen tiempo de recuperarse, por eso, los expertos recomiendan no realizar el mismo entrenamiento todos los días y alternar distintas zonas a lo largo de la semana. Además, también es importante que en tu rutina introduzcas el ‘cardio’, ya que con esto lograrás acortar los tiempos y ganar, entre otras cosas, resistencia.