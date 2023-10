Ginebras: "La música nos genera ansiedad pero, paradójicamente, el subirnos a un escenario, nos la quita"

Sandra (guitarra solista y segundas voces), Magüi (guitarra rítmica y voz), Raquel (bajo) y Juls (batería) son Ginebras, ese grupo que sabe a fiesta, al que algunos conocieron con su versión acelerada del 'Con altura' de Rosalía y que cuenta su cotidianidad (gracias y desagracias) con humor y pop diverso, divertidísimo y con rollo. Y que, en los últimos dos años, ha pasado de ser una banda amateur a un grupo demandado por festivales, galardonado por los Premios MIN o destacado en tops musicales nacionales.

Este jueves, 12 de octubre, presentarán su último disco, '¿Quién es Billie Max?', y muchos éxitos en su primer concierto en el Wizink Center de Madrid. Sin purpurina, eso sí.

Hablamos con Sandra, de Ginebras:

/ Rothrigo

Sonáis a fiesta, ¿así vivís la vida?

Absolutamente. En cualquier situación: cuando hay que trabajar, ensayar o vas en la furgoneta, se puede hacer una fiesta.

Aunque en vuestras letras también hay ‘bajonas’, dificultades para llegar a fin de mes, desencuentros sentimentales… ¿la música feliz es para quitar hierro al asunto?

Escribimos sobre nuestro día a día. Puede que este disco, '¿Quién es Billie Max?', sea un poco más serio que el anterior ('Ya dormiré cuando me muera'), pero es porque nuestra vida se ha tornado un poco más seria.

¿Por qué más seria?

Porque estamos profesionalizando nuestro hobby de hacer música y, a la vez, están surgiendo problemas de ansiedad, movidas de salud mental… Es raro: la música nos genera ansiedad pero el subirnos a un escenario nos la quita. Bastante paradójico.

/ Carla Hernán Sanz

¿Es culpa de la presión que genera el ser una banda cada vez más grande?

La ansiedad siempre ha estado ahí pero no le pones nombre y cuando decides hablarlo abiertamente, “me encuentro un poco raro”, alguien te sugiere que puede tratarse de ansiedad. Y al fin, identificas qué es lo que te pasa. Sí se ha podido incrementar con esta vida que es dura (pero bonita). Pero hemos logrado ponerle nombre y nos estamos dejando ayudar. Gracias a eso y a escribir ciertas canciones, como el tema ‘Ansiedad’, estamos ayudando a otros, así que ese es el mejor premio.

La ansiedad está en vuestras canciones, en series generacionales como ‘Autodefensa’ o 'Cardo'.. ¿La generación Z es la generación Diazepan?

No todo el mundo lo sufre ni tú lo sufres todo el rato, pero se visualiza mucho más. En cuanto a causas, el tema de las redes sociales es una máquina de matar y a la vez es una pasada, algo que te hace bien y también te hace mal. Antes solo estaban expuestos los actores o los músicos famosos, y ahora lo están hasta mi madre y mi abuela, que tienen Facebook. Con las redes recibes feedbacks que tú no has pedido, y hay que saber gestionar las cosas buenas y las malas que te dicen. A nosotras nos pasa a veces que tras un concierto recibimos muchos mensajes buenos pero si hay uno malo, nos quedamos con el malo. Nunca estamos al 100% satisfechas.

Un grupo de chicas, ¿todavía sorprende?

Sí. El 12 de octubre tocamos en el Wizink Center, en Madrid, y somos la primera banda formada en su totalidad por mujeres que actúa en ese recinto como artistas principales. Es fuerte. Cada vez se da más visibilidad a los grupos de chicas, también las mujeres tienen menos miedo a mostrarse, pero sí sigue sorprendiendo encontrar una banda de solo mujeres y eso da rabia. Lo que más me gusta es que haya niñas que digan que gracias a nosotras han empezado a tocar la guitarra y han hecho un grupo. Es súper guay.

¿Cómo es el machismo centennial?

Magüi (guitarra y voz de Ginebras) y yo tenemos 27 años y el resto, Raquel y Juls, son un poco más mayores, son millennials, y parece mentira pero ahí hay un cambio generacional aunque sean pocos años. Nuestro círculo más cercano es gente algo más mayor y está aprendiendo y desaprendiendo, y nosotras mismas. Tenemos la suerte de estar rodeadas de hombres que no nos han faltado al respeto y en cuanto vemos alguna cosa rarita… Hemos echado a una persona de nuestro equipo por hacer comentarios que no venían a cuento. Y en este mundo se ven mucho los micromachismos, no es raro que algunos técnicos siempre se dirijan a los hombres de tu equipo en lugar de a ti.

No me depilo, dice el tema ‘En bolas’. ¿Falta libertad estética?

Las inseguridades físicas nos pesan a todo el mundo, por desgracia. Tampoco hablo muchísimo de esto con las chicas porque al final nadie quiere hablar de sus inseguridades. Las cuatro chicas de Ginebras no cumplimos el canon de belleza normativo y eso nos hace envalentonarlos. Somos chicas normales y mola porque hay mucha gente que se puede sentir identificada al ver a una tía empoderada encima de un escenario que no es la persona más guapa del universo. En realidad, la canción ‘En bolas’ no va de eso, sino del libertinaje, de que me lo quiero pasar bien y que nos da igual que nos vean tal cual. Yo incluso enseño los pechos. Muchos músicos suben a tocar sin camiseta y a mí me encanta verlos. ¿Pero por qué ellos pueden y yo no? Al final es un pezón, no muerde. Cuanto más lo quieras esconder, más lo sexualizas. Hay que desnudarse si se quiere.

Vuestras consignas románticas van dirigidas tanto a ellos como a ellas. ¿Los armarios han saltado definitivamente por los aires o solo en el mundo ‘Ginebras’?

Nunca ha tenido que salir del armario, nunca he tenido necesidad de decir: “Hola, soy bisexual”. Hombre, puede pasar que si no lo dejas claro, pueda haber dudas pero cada vez se habla con más naturalidad y hay mucha gente que dice que a través de nuestras canciones se lo han dicho a sus padres. Creo que valoran nuestras letras porque son naturales, no impostadas.

Cómo es esa fantasía de colaborar con Dani Martín en la canción ‘Desastre de persona’.

Eso, una fantasía. Nos sabíamos de nuestra infancia todas las canciones de El Canto del Loco, somos muy fans, y de Dani Martín. Con él hemos abrazado a nuestro yo del pasado, hemos cumplido un sueño. Todo fue porque él puso un tuit diciendo “Ginebras, mi nueva banda favorita”. Fue increíble. Le invitamos a subirse a cantar una canción con nosotras en el Circo Price y luego él nos invitó a subir con él en el Festival Río Babel y cantamos ‘Zapatillas’. Y una cosa llevó a la otra. Fue una grabación estupenda y nos cae superbién, nos ha apoyado muchísimo, es supermajo. Nos trata de iguales y él es muy grande, con una carrera muy larga. Yo me he tatuado la portada de ‘Zapatillas’.

/ Rothrigo

Como fans acérrimas de los festivales, ¿cuáles son vuestros favoritos, para tocar y para ir de público?

Hay un festival muy pequeñito que nos encanta para tocar, el de Estaciones Sonoras en Cascante, un pueblo de Navarra. Se hace en el patio de un cole y la gente es majísima y siempre nos lo pasamos muy bien. Luego está el FIB, este año tocamos en el escenario principal. Yal Sonorama lo tenemos mucho cariño, es muy guay para ir tanto de público como artista, y todo lo que genera en la ciudad donde se celebra, Aranda de Duero. Y a mí también me gusta el Primavera Sound, aunque a estas no tanto.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en España pero vosotras celebraréis el Día de la Ginebridad en vuestro superconcierto en el Wizink Center. ¿Cuáles serán vuestras ‘fuerzas armadas’?

¿Qué drama supone la prohibición de la purpurina para vuestro directo?