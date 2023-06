5 razones para no perderte el Tomavistas Festival 2023 (que empieza ya)

Con solo tres escenarios y unos horarios tranquilos, son raras las masificaciones y las coincidencias del cartel son menos dramáticas que en otros festivales (por lo general, los franjas reservadas a los cabeza de cartel no compiten con nadie) y no es necesario ir a la carrera de un lado a otro para no perderse nada. Aún así, el jueves habrá que elegir entre Shego (Stage 2) y Queralt Lahoz (Stage 3), por ejemplo (tal vez, una de las coincidencias más dolorosas), o entre Hofe x 4:40 y Punsetes. Es la vida.