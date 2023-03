Queralt Lahoz: " Trabajo con un montón de hombres pero que se sepa que soy la jefa"

Numerosas influencias se cuelan en la música de Queralt Lahoz (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona), que al hablar lo hace con una pronunciación sedosa que evoca su herencia 'granaína'. Sonidos urbanos, latinos, flamencos o de rhythm and blues se apoderan de un discurso poético y mestizo en los temas de sus trabajos 'Pureza' o '1917' (muy pronto, también 'Alto cielo') mientras emergen versiones de Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez.

No hay límites ni fronteras, como demuestra este día de primeros de marzo en el Phoenix Arts Club del Soho de Londres, donde la artista ha volado con sus músicos (y junto a la banda Delaporte) a bordo del avión oficial de Mad Cool, una nave de Iberia Express (la low cost de la aerolínea Iberia) que propone experiencias viajeras y melómanas, y que se ha puesto como objetivo expandir los sonidos españoles más allá de nuestras fronteras.

/ Natalia Cornudella

Hablamos con la artista, que también figura entre las propuestas nacionales del cartel del Mad Cool 2023 (y no puedes perdértela).

¿Cómo se forja una artista?

He hecho de todo. Vengo de haber tenido varias bandas y enfadarme con el concepto musical que había entonces. Tenía unos 20 años y muchas influencias, pero la gente pedía que siguiera solo una. Ahora ya se empieza a entender que podemos hacer cosas más amplias, diversas y eclécticas. Por el camino, también me he dedicado a las 'BBC' [forma informal de referirse a bodas, bautizos y comuniones], canté boleros y canción de autor, y estudié Criminología.

¿Y versionar a artistas que gustan a padres y a abuelos, como Violeta Parra o Silvio Rodríguez, no está tipificado como delito?

Me encanta mirar a atrás. Vengo de un mundo muy poético, siempre me ha gustado leer poesía. Me perdía con los poemas de Eduardo Galeano, de Peri Rossi... Empecé a ir a 'poetry slams' [campeonatos de poesía, donde los participantes tienen un minuto para presentar su poema ante el público y el jurado] que son superdivertidos y muy intensos a la vez. De ahí que mis canciones tengan un poso 'letrístico' y les pueda gustar igual a una chica o un chico de 20 años, que a alguien de 50. No solo es música.

¿Qué género no cabe en la música de Queralt?

Hay tanta diversidad en España que el crimen es quedarse en uno solo. Aunque el mayor crimen es intentar definir a los artistas por etiquetas. Es práctico pero no se puede resumir en eso.

¿La música es misógina?

En el mundo de la música hay mucho misoginia pero también en el del cine y el arte. A las mujeres se nos reduce a un producto, a cuerpos de consumo. Cuando hablamos de una mujer se nos reduce a la edad y a lo visual (su aspecto, cómo se mueve, como viste). Eso no les pasa a los hombres.

¿Tal vez a los hombres les empieza a pasar?

Estaría bonito. O estaría bonito dejar de ponernos una fecha de caducidad: a las mujeres se nos pone fecha de caducidad. Lo vemos mundialmente cuando se lucha por ser siempre joven. Nosotras queremos luchar por no ser eso pero nos sentimos obligadas.

/ Natalia Cornudella

Has recibido el prestigioso premio Music Moves Europe 2023 que antes recibieron Dua Lipa o Rosalía. ¿Qué puertas te abrirá?

Vivo mucho en el presente. La música te hace esclava de trabajar muy duramente y de tener que mantener la ilusión a mucho tiempo vista, y como convivo con la ansiedad, que es una enfermedad del siglo XXI que nos afecta mucho a quienes estamos en esta industria, he intentado delegar cosas a mi oficina. Este premio es importante porque tu nombre de pronto suena, y lo colocan en una bolsa de nombres que son importantes y que han conseguido un posicionamiento cultural, y ya hay muchas fechas cerradas de conciertos en otros países. Pero aunque te abre puertas, tienes que estar 'focus' y trabajar duro.

¿Vivir con la ansiedad es la nueva realidad del siglo XXI?

Yo lo he llegado a pasar muy mal por la ansiedad hace un par de años. Cuando lanzas un proyecto y quieres ser independiente, es tu esfuerzo y tu tiempo y tu dinero todo lo que tienes y lo que pones en juego. Ser mujer en la industria era ver hasta dónde podía llegar yo sola y que se escuchara lo que yo quería que se escuchara, y que no se rechiste, porque yo quiero que este proyecto sea Queralt Lahoz, y siga siéndolo, y que no venga ningún hombre a hacerme sombra o a silenciarme. Para mí es muy importante firmar con mi nombre y que se sepa que yo soy la jefa. Trabajo con un montón de hombres pero yo soy la jefa.

¿Qué es lo más emocionante que está ocurriendo en la música?

Que ahora tengo una lista de escuchas de temas que son casi todo de mujeres Tengo muchos referentes femeninos como Lizzo, Sheim muchas referentes actuales que son mujeres, lizzo, Lasole... mujeres que las veo y digo ¡guau! Hay una lista grande de chicas increíbles. Hay más espacio y se escucha a las mujeres más.

¿Y hay sororidad?

Estamos aprendiendo, a la vez que lo pronunciamos. Hemos venido de hacer un montón de codazos. Cuando se nos compara, al principio hay un punto que te molesta pero luego te das cuenta de que qué bonito que te comparen con compañeras que son grandes y hermosas. A mí me encanta.

Dios es mi abuela, aseguras en la canción 'De la cueva a los olivos'. ¿Cómo has llegado a esa revelación?

Ese es mi atrevimiento. Me encanta que se cambie la figura de dios por la de una mujer, hemos sido engañados. Hay una frase de señora andaluza, que es de donde yo vengo, que dice "Si Dios quiere". Pero las cosas también están en nuestras manos. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar y por eso llegaba el pan a casa; hay un punto de Dios y otro de personas que lo luchan. Cuando me subo al escenario siento que me acompaña mi abuela. Las mujeres de mi casa son superimportantes y mi abuela es la más antigua que he conocido, para mí es como la figura de Dios, hay que atreverse a hacer referencias así y molestar está muy bien si es para poner en alto la figura de una mujer.

¿Y si Dios es tu abuela, Blanca Paloma, que va extender el mensaje de la música por Europa en Eurovisión, es su profeta?

No estoy nada puesta en cuestiones de Eurovisión. Blanca Paloma tiene mucho talento, canta superbonito, me da mucha ternura. Hay gente muy talentosa que se presenta a Eurovisión pero eso no va conmigo mucho.

Comienzas una gira por Brasil, Argentina, México...