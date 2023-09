Amaral explica qué significó para ella mostrar los pechos en el escenario (y lo que le ha deparado)

"En este mismo festival hubo un montón de chicos que salieron al escenario con el torso desnudo y no pasó nada. Entiendo que puede remover cosas a personas que siguen viendo el pecho de una mujer como un tabú (...). A mí también me puede parecer erótico el pecho de un hombre y [si un hombre se quita la camiseta ante mí] no me abalanzo sobre él. No creo que sea un acto de provocación", ha concluido.