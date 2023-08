Eva Amaral canta a pecho descubierto en el Sonorama: su reivindicación feminista contra la censura

A continuación, entre los vítores del público y acompañada por los acordes del guitarrista Juan Aguirre (San Sebastián, 1970), la artista ha recitado las primeras líneas de ‘Revolución’, de su disco ‘Pájaros en la cabeza’ (2005). “Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. ¡Porque hoy es el día de la revolución!”, ha exclamado dejando caer la parte superior de su look para interpretar el resto de la canción en ‘topless’.