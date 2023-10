Así es cómo la infanta Sofía siguió en directo la jura de bandera de la princesa Leonor

Pero, a pesar de que la presencia física no fuese posible, como joven perteneciente a la Generación Z, la infanta Sofía se las apañaría para poder seguir la jura de bandera en directo desde Gales. Y las posibilidades no fueron pocas, pues además de retransmitirse tanto en La 1 como en el canal 24 horas gracias a un programa especial, RTVE también retransmitió un directo a través de su perfil de TikTok. Y esta fue probablemente la opción que eligió la infanta Sofía, pues así podría ver la jura de bandera desde su teléfono móvil para no perderse detalle.