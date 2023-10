La reina Letizia confía en su vestido de lunares más elegante para la jura de bandera de Leonor

Dejando a un lado el uniforme militar de Leonor, el look más destacado de la jornada ha sido el de la reina Letizia. A ella, al no tener formación ni cargo militar, no le corresponde llevar uniforme. En su lugar ha elegido un vestido azul cielo con pequeños lunares negros que ya le habíamos visto el año pasado en el desfile que se celebró en Huesca con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.