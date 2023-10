El gesto que ha pasado desapercibido de Leonor en su jura de bandera

"Hoy 7 de octubre de 2023, he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar. Y es un día que voy a recordar por su significado hondo y especial. Y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida a mis profesores, mandos y compañeros. Su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo", ha escrito de su puño y letra la hija mayor de los reyes, quien ha firmado como "Leonor, Princesa de Asturias".