La otra gran novedad que protagonizará la princesa Leonor el próximo 12 de octubre

Se trata, como decimos, de la primera vez que Leonor de Borbón lo haga, ya que, hasta el momento, la heredera no se había enfrentado a una recepción de este tipo, pero este año han sido sus padres los que han decidido que ya es el momento. Lo que no hará la princesa Leonor el próximo 12 de octubre será desfilar junto a sus compañeros de la Academia General Militar, una opción que se descartó teniendo en cuenta que la princesa de Asturias no llevaría ni una semana en ese nivel. De esta forma, el próximo jueves veremos a Leonor junto a los reyes Felipe y Letizia en el palco disfrutando de este desfile, un evento que este año será también muy especial para ella porque será la primera vez que lo vea desde que empezó su formación militar.