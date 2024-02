Fedez habla sobre su depresión tras su separación de Chiara Ferragni

El pasado 20 de febrero saltaba la noticia en varios medios italianos: Chiara Ferragni y Fedez habrían decidido poner el punto y final a ocho años de relación. Los rumores de crisis ya venían sonando hace tiempo puesto que no aparecían juntos en redes desde el 10 de diciembre. También era evidente la caída en picado como empresaria de la influencer y los problemas de ambos con la justicia, por lo que fue entonces cuando todo saltó por los aires. “Lucho porque, si dijera lo frágil que me siento, me percibirían aún más débil, aún más vulnerable a los ataques”, confesó Ferragni hace unos días al periódico Corriere Della Sera, al cual concedió una entrevista que colapsó la web del diario en apenas un minuto.